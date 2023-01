Need on selle talve viis kõige mõnusamat reisisihtkohta

Kopenhaagen ja Stockholm on Skandinaaviat külastades ilmselged valikud, kuid talvel võib olla parimaks valikuks hoopis Oslo. Norrakad armastavad talispordialasid ja Oslos on lihtne linna avastamist õuetegevusega ühendada. Lähimate suusa- ja lumelauasõidukohtade juurde pääseb isegi metrooga. Kui uisutamine on miski, mis sind kõnetab, külasta kindlasti Majorstueni piirkonnas asuvat Frogneri staadionit, mis on äärmiselt populaarne ka kohalike seas.

Talv on Lissaboni külastamiseks suurepärane aeg. Ilm kipub olema pehme ja mõnus ning linn pole liialt rahvarohke. Kui soovid ringi vaadata sellistes ikoonilistes linnaosades nagu Alfama ja Bairro Alto, siis nüüd on sul võimalus seda teha, ilma et peaksid teiste reisijate hordidega silmitsi seisma. Kuna linn on väga künklik, on seal talvel, kui ilm pole liialt palav, palju lõbusam ringi jalutada,.