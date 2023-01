Avasta Soomaal asuvat Riisa õpperada

Riisa õpperada on 4,8 kilomeetrit pikk ning kaetud pea täies ulatuses laudteega. Rajale jääb 8 väikest puhkekohta ja vaatetorn, kust avaneb suurepärane vaade ümbritsevale loodusele. Mõnede suuremate rabalaugaste juures on loodus ka hea võimalus ujumiseks.

Soomaa rahvuspark on soode- ja rabaderohke ala Pärnu- ja Viljandimaal. Külastajatele on kõige tuntum lume sulamise või suurte vihmade järgne Soomaa suurvesi ehk nn Soomaa viies aastaaeg, mil kõik madalamad metsad, teed ja isegi õued on üle ujutatud. Ainsaks liiklusvahendiks on neil päevil paat.