Transpordiamet SmartLynxi tehnilistest probleemidest: kontrollime nende lennukeid pidevalt

„SmartLynx Airlines Estonia OÜ ja transpordiamet on pidevas suhtluses ning järelevalvet on transpordiamet teinud ettevõttele nii planeeritult järelevalveplaani kohaselt kui ka ette teatamata ja plaaniväliselt,“ ütleb Erki Varma transpordiameti kommunikatsiooni- ja turundusosakonnast. Viimane selline audit tehti SmartLynxi lennukitele 5. jaanuaril ning mittevastavusi ei tuvastatud.

„Olgugi et ettevõttel on probleeme olnud defektidega lennukitel, ei ole ükski neist defektidest seotud lennukõlblikkuse nõuete eiramisega või halva hooldustegevuse kvaliteediga. Selles järelevalve käigus ka veenduti,“ kinnitab Varma, lisades, et kõik Eestis registreeritud SmartLynx Airlines Estonia õhusõidukid on läbinud transpordiameti põhjaliku kontrolli, mille käigus on alati veendutud, et see, mis on dokumenteeritud lennukõlblikkuse kirjetes, on ka füüsiliselt lennuki peal olemas ning et lennuk vastab tüübi disainile.

Ka välisregistris olevad lennukid on kontrollitud

Varma ütleb, et viimati tagasi pöördunud lennukid olid välisregistris, st SmartLynx Airlines Estonia oli need rentinud samasse gruppi kuuluvalt SmartLynx Airlines SIA-lt. „Kuna need lennukid ei ole Eesti registris, transpordiamet neile järelevalvet teha ei saa,“ nendib ta. Samas ei tähenda see, et nende lennukitega ei võiks või ei saaks lennata. „Ka nendel õhusõidukitel on olemas kehtiv lennukõlblikkussertifikaat ning samuti peavad need vastama lennukõlblikkuse nõuetele,“ kinnitab Varma.

Ta selgitab, et lennukeid hooldatakse selle riigi reeglite järgi, kus lennuk registreeritud on. Aluseks on sageli õhusõidukite tootja poolt kehtestatud hooldusnõuded. „Õhusõidukeid kontrollib iga päev piloot, kes viib läbi lennueelse ülevaatuse, samuti kontrollitakse õhusõidukit liinihooldust pakkuva organisatsiooni poolt,“ kinnitab ta.