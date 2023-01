Hiinlased jooksevad pärast reisipiirangute lõppu lennupiletitele tormi, et end välismaal koroona vastu vaktsineerida

Hiina lõpetas pühapäeval kõik reisipiirangud ja avas riigipiirid. See on aga riigis kaasa toonud uue suure koroonalaine, tekitades hiinlastes soovi end välismaale vaktsineerima minna.

Detsembri keskel oli ametlikel andmetel end koroona vastu vaktsineerinud 87% hiinlastest. Peamiselt kasutatakse seal Sinovaci ja Sinopharmi vaktsiine, kuid paljud hiinlased soovivad end vaktsineerida hoopis läänes pakutavate mRNA vaktsiinidega, mis Hiinas aga saadaval pole.

Turismisektoriga kursis olevad allikad ootavad, et hiinlased leiavad aina uusi sihtkohti, kuhu lääne vaktsiine saama minna.

Esimene sihtkoht: Hongkong

„Usun, et Hiina nn vaktsiiniturismi esimene loomulik sihtkoht on Hongkong. Seejärel minnakse mujale Aasiasse ja USA-sse, ehk isegi Euroopasse,“ ütles konsultatsioonifirma Enhance Internationali president Sam Radwan.

„Sellest on kaua aega möödas, kui ma viimati Hongkongis käisin. Löön kaks kärbest ühe hoobiga: lähen puhkama ning vaktsineerima,“ kirjutas üks hiinlane ühismeedias.

Hongkongi tegevjuht John Lee ütles detsembri lõpus, et linlased on peaaegu kõik vaktsineeritud ning linnal on koroonaga võitlemiseks piisavalt ravimeid. Samas ei vaktsineeri linn turiste tasuta.

„Tahame takistada seda, et turiste vaktsineeritakse Hongkongi elanike arvelt. Me ei paku tasuta vaktsiine neile, kes ei ole Hongkongi sisse kirjutatud,“ kinnitas linnavalitsus. Sealt lisati ka, et turistid peavad Hongkongis olema vähemalt 30 päeva, et saada teine doos.

Hongkongi teaduskomitee liikme Lam Wingho sõnul on hiinlaste huvi vaktsiinide vastu olnud kõrge juba pikemat aega. Näiteks uurivad linnaelanikud, kuidas saaksid seal end vaktsineerida nende Mandri-Hiinas elavad sugulased.

Hiinlaste huvi on suur

Hongkongi kõrval on vaktsiinituristide seas teine populaarne sihtkoht Tai, millele järgnevad Jaapan, Lõuna-Korea, USA ja Singapur. Tai turismiminister ütles detsembri lõpus, et riik kaalub välisturistidele tasuta vaktsiinide pakkumist ja et hiinlased olevat sellest väga huvitatud.