Nõudlus kruiiside järele on vähenenud

Kuigi on talv, on Tallinna vanasadamas näha seismas kruiisilaeva Aidavita. Selgus, et laev seisab seal, sest sellel ei jätku kruiisivallas tööd. ,,Kahjuks ei ole nõudlus kruiisireiside järele kriiside järgselt niipalju taastunud, et kõikidel kruiisilaevadel oleks tööd. Osad laevad on seetõttu seismas erinevates sadamates,'' ütles Tallinna sadama kommunikatsiooni- ja turundusjuht Sirle Arro.