9 nippi, kuidas reisida võimalikult odavalt

1. Alusta majutuse broneerimisest

Enne kui reisisihtkoht valitud, viska pilk peale erinevatele majutust pakkuvatele veebilehtedele (Näiteks Airbnb ja Booking.com). Sealt saab valida erinevaid riike ja näha, kus parasjagu on saadaval kõige odavamad pakkumised. Nii muutub ka sihtkoha valimine lihtsamaks.

2. Kodumajutuse võib saada täiesti tasuta

See ei ole liiga hea, et tõsi olla. Tõepoolest võib majutuse tasuta saada, kui broneerida reis nn ,,kodu vahetamise'' kaudu. See tähendab, et saad tasuta kellegi kodus elada, kui oled nõus näiteks tema lemmiklooma eest hoolitsema või koduomaniku taimi kastma. Erinevad veebilehed nagu näiteks TrustedHousesitters.com, HouseCarers.com või Nomador.com pakuvad palju sellelaadseid majutusvõimalusi.

3. Kasuta haagissuvilat

Haagissuvilaga reisimine ei ole kunagi olnud nii populaarne, kui praegu. See on hea viis säästa palju raha majutuse pealt, samal ajal avastades ja nähes väga palju uut. Rendivõimalusi on selles vallas igas riigis palju, seega tasub seda varianti kaaluda.

5. Avasta Euroopat reisides öörongidega

Kui Sa ei ole suur lendamise fänn ja tahad Euroopat odavalt avastada, siis on öörongide kasutamine selleks suurepärane võimalus. Kõige olulisem on see, et broneeriksid endale kajutiga pileti, kus saab veeta öö mugavas voodis. Selliste piletite hinnad algavad 29 eurost, kuid sellise hinna saamiseks tasub reis mitu kuud ette broneerida. Öörongid toimivad näiteks Pariisis, Brüsselis või Amsterdamis - need on vaid mõned näited. Reisi saab broneerida veebilehe Nightjet kaudu.

6. Teeni reisi ajal raha