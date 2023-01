Selgus maailma kõige turvalisem lennufirma

Konkursi korraldas veebileht airlineraitings.com, kus analüüsiti 385 erinevat lennufirmat, et selgitada välja neist 20 kõige turvalisemat. Selleks vaatasid veebilehe toimetajad erinevaid faktoreid, näiteks seda, kui palju on lennufirmal esinenud viimase kahe aasta jooksul tõsiseid juhtumeid ja millised on nende koroonapiirangud. Lisaks analüüsiti ka lennufirmade majanduslikku olukorda.