Tai hakkab alates 9. jaanuarist taas nõudma riiki sisenejatelt vaktsineerimistõendit

Bangkok Posti teatel ütles rahvatervishoiuminister Anutin Charnviraku: „Uued meetmed on vajalikud, sest Tai on paljudest riikidest, sealhulgas Hiinast pärit reisijate peamine sihtkoht,“ sõnas Tai tervishoiuminister Anutin Charnviraku. „Põhimõtteliselt ei diskrimineerita ühtegi konkreetset riiki, kuna koroona levib kõikides riikides ja tüved on sarnased,“ lisas ta.

Tai Tsiviillennunduse amet teatas, et alates 9. jaanuarist peavad kõik vähemalt 18 aastased reisijad esitama lennule registreerides tõendi, et nad on vaktsineeritud vähemalt kahe doosi vaktsiiniga. Vaktsineerimiskuur peab olema lõppenud vähemalt 14 päeva enne reisi algust.

Alternatiivina on võimalus esitada tõend, et reisija on koroona läbi põdenud vähemalt 7 päeva, kuid mitte rohkem kui 180 päeva enne reisi algust. Samuti on alternatiiv esitada arstitõend vaktsineerimise vastunäidustuse osas.

Kui riik, kuhu pöördutakse tagasi, nõuab koroonatesti, peab reisija esitama koroona kattega reisikindlustuse.

Eelpool nõuded ei kehti transiitreisijatele.

Lennufirmadel on kohustus kontrollida dokumente lennule registreerimisel. Taisse suunduvatel lendudel tuleb kanda maski, nõue kehti söömise ajal. Lennureisijad, kellel on koroonasümptomid, peavad saabudes tegema testi.

2022. aasta oktoobris kaotati vaktsineerimisnõue Taisse sisenevatele turistidele.