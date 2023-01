Soome hakkab Hiinast tulnud reisijatelt nõudma negatiivset koroonatesti tulemust. Uurima hakatakse ka roojavett

Otsus tehti eile koroona töörühma poolt, mida juhib minister Krista Kiuru, kelle sõnul Finnair juba nõuab maskikandmist, kuid sama oodatakse ka teistelt firmadelt.

Negatiivse testi tulemust, mis ei tohi olla vanem kui 48h, kontrollitakse reisijatel lennufirmade poolt enne pardale astumist.

Reisile eelnenud testid on mõistlikud, sest need ei koorma Soome tervishoidu, leiab Kiuru.

„Loomulikult me loodame, et me ei ole viimane riik, kes võtab eeltestimise nõude kasutusele, sest viivitamine suunab reisijad just riikidesse, kus selline testimine ei ole veel kasutusel. Oluline on tegutseda ühisel Euroopa Liidu frondil,“ leiab Kiuru.

Kiirustamine on Kiuru sõnul samuti oluline, sest koroonaviirust on leitud väga suurel määral Hiinast tulnud reisijate hulgas. „Andmed on üsna šokeerivad. Halvimal juhul on 30-50 protsendi pardal olijatest koroonas,“ rääkis Kiuru.

Kontrollitakse ka roojavett

Soome hakkab testima ka roojavett, et saada selgem pilt koroona levikust ja seda hakatakse tegema nii lennukites kui lennujaamades.

Kiuru muretseb, et Hiina ei jaga kogu infot, mida teab viiruse kohta, kuigi Euroopa Liit on palunud rohkemat. „Hiinas on vähe infot nakatumise kohta. Näiteks puuduvad neil andmed riigi haiglate täituvusest. See annaks aga olulist informatsiooni uue viiruse variandi kohta,“ märkis ta.

Kolmapäeval julgustas Euroopa Liit liikmesriikide nõudma negatiivset koroona testi tulemust Hiinast tulnud reisijatelt. Testi tulemus ei tohiks olla vanem kui 48h. Sama päeva õhtul soovitati ka maski kandmist kõigil reisidel Hiina.