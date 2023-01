Euroopa Liidu ametnikud soovitavad Hiina turistidelt nõuda negatiivset koroonatesti

Pühapäevast muutub Hiinasse ja Hiinast reisimine lihtsamaks, kuna riik lõpetab kõik reisipiirangud. Samas on riigis viimasel ajal koroonajuhtumite arv tõusuteel ning haiglad ja krematooriumid on ülekoormatud.

Mõned Euroopa riigid on juba hakanud Hiina turistidelt negatiivset koroonatesti nõudma, kuid seda on üldiselt peetud siiski ebavajalikuks. Nüüd andis sama soovituse aga EL-i integreeritud poliitiline kriisidele reageerimise amet (IPCR), mis koosneb 27 liikmesriigi ametnikest.

Liikmesriigid pooldavad piiranguid

Soovitus anti päev pärast seda, kui Euroopa Komisjon ütles, et ülekaalukas hulk liikmesriike pooldab piiranguid Hiinast saabujatelt. Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia on juba asunud Hiinast tulijaid testima, kuid näiteks Saksamaa on seni olukorral vaid „silma peal hoidnud“. Inglismaa, mis küll ei kuulu EL-i, nõuab alates tänasest Hiinast saabujatelt negatiivset testi, mis tehtud enne reisi.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et kuigi Hiinas on koroonasse haigestumine tõusuteel, ei ole sealt uusi tüvesid veel leitud. Eksperdid ütlesid aga, et reaalseid andmeid on Hiinast raske saada.