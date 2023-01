Valga on talve võlumaa!

Kui vaadata gloobuselt Eestit, siis mahub kogu meie riik justkui nööpnõela pea peale ära. Lähemale fokuseerides saab aga selgeks, et selle pisikese paiga kõik piirkonnad on üksteisest täiesti erinevad. Igaühel on oma selge iseloom, lõhn ja maitse. Näiteks Valgamaa kannab Eesti kaguosas seda ürgse looduse eest vastutaja rolli ja just sinna võikski suunduda, kui 2023. aasta talvesse puhkust planeerida või muudest tegevustest vaba nädalavahetus kalendrist vastu vaatab.

Valga/Valka

Eesti kõige lõunapoolsema linna muudab eriliseks asjaolu, et see asub korraga kahes riigis: kuigi Lätis kutsutakse linna Valga asemel Valkaks, siis hing on linnal siiski üks. Valgat ja Valkat on kirjalikes allikates esimest korda mainitud juba 1286. aastal Riia linna võlaraamatus nime all Walk. 11. juunil 1584 andis Poola kuningas Stefan Batory Rzeczpospolita Liivimaa hertsogkonda kuulunud Valgale asutamiskirja ja Riia linnaõigused – seda päeva peetakse Valga linna sünnipäevaks. Kaksiklinnaks muutus asum aga 1920. aastal, kui linn jagati pärast riikide iseseisvumist keskelt, mööda Varžupīte-Konnaoja telge, pooleks.

Talviste naudingute tarbeks olekski mõistlik paigutada ennast otse Valga linna või selle lähistele, sest just nii on mugavaim teha põnevaid sõite nii Valga vallas pakutavate spordirajatiste, restoranide kui ka muude meelelahutuspaikadeni. Linn ise pakub samuti palju põnevat avastamist: jalutage mööda vanu tänavaid, uudistage raekoda, kirikuid ja peatuge linna uuendatud peaväljakul. Millal jalutasite viimati Valga/Valka piiril?

Sportlik Valga