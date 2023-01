Üleskutse! Aita leida Eesti vasteid National Geographicu saatejuhtidele

National Geographic kanali Eesti esindaja Sille Ruusi sõnul on National Geographicu eesmärk kaitsta ümbritseva maailma imesid teaduse, uuringute ja inspireerivate lugude abil. „Seda aitavad teha inimesed, kes on julged, säravate ideedega ning kirglikud nii maailma avastamise kui ka selle tutvustamise vastu. Selliseid andekaid ja innustavaid inimesi on rohkelt ka Eestis. Kohalike kangelaste kampaania abil tahame nad üles leida ja neid tutvustada, sest nad töötavad sama eesmärgi nimel,“ ütles Ruus.