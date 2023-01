Imestama panevad paigad on tegelikult lähemal, kui arvame

„Vihmamets, kõrb, vulkaan, ookean- Kanaaridel on seda kõike. Loomulikult on ka seal mõttetuid turismilinnakuid, aga kõik, mis jääb sellistest keskustest veidigi eemale, on lihtsalt ülicool. Loodus on rets! Kogu see vulkaaniline maastik. Käbid, mis on suuremad kui pea. Päikesetõusuga vaated mägedest, kreisid mägiteed, kohalike perede kodurestoranid. Olen nii sillas Kanaaridest. Turismikohad on ära leierdatud, aga ma luban, et Kanaari saared on Euroopa Hawaii. Kui ma esimest korda seal käisin, oli esimene motsioon, et see on nagu Egiptus- selline turistikas. Aga veidi hiljem sain kohe aru, et see on 24/7 eepiline koht. Muide, seal on vulkaani sees ka murtšiku rada,“ annab Vanaisa vihje suusasõpradele.