Reisikorraldaja Novatours probleemse lennufirma SmartLynxiga koostööd ei lõpeta

SmartLynx on reisikorraldaja Novatoursi peamine operaator, st broneerides reisi Novatoursi kaudu, lendad suure tõenäosusega valitud sihtkohta SmartLynxiga. Kuigi probleeme on lennufirmal lennukite tehnilise olukorraga palju, ei näe Novatours sellest piisavalt suurt takistust, et koostöö lõpetada.

Ta lisas, et Novatoursi jaoks on klientide turvalisus ja ohutus esmatähtis. „Reisikorraldaja Novatours on teinud SmartLynxiga viljakat koostööd alates 2011. aastast ning vaatamata ajutistele tõrgetele on lennufirma olnud Eesti ja Läti reisikorraldajatele oluliseks ja pikaajaliseks koostööpartneriks,“ sõnas Riisberg.