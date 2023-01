Filipiinidel asuvat Manila lennujaama tabas eile ulatuslik elektrikatkestus

Eilsel pressikonverentsil ütles Filipiinide transpordiameti sekretär Jaime Bautista, et lennujaama juhtimissüsteemidel toimus elektrikatkeskus ning elektrigeneraator ei suutnud piisavalt energiat toota, et terves lennujaamas elekter taastada.

Elekter taastati kohaliku aja järgi eile õhtul kell 17.50, kuid mitmeid lende on tühistatud ka täna. Juhtum on tekitanud avalikkuses tulise arutelu, paljud inimesed, sealhulgas poliitikud, on hämmastuses, kuidas tänapäeval selline asi üldse juhtuda saab. Filipiinide senaator Grace Poe sõnas, et võtavad juhtumit tõsiselt ja uurivad välja, kes on toimunus süüdi ning kuidas järgmisel korral sarnast olukorda vältida.