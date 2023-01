Soome linn Lappeenranta on täis üllatusi, mida tasub avastada

„Issake, sellesse kirikusse mahuks üks terve Poola küla“, ütleb Krzysztof Olszynyst, kui seisame puidust Lappee Püha Maarja evangeelse luterliku kiriku ees Lappeenranta kesklinnas, mis mahutab 840 inimest.

Sellega algab meie jalutuskäik läbi Saimaa järve ääres asuva linna, mis pea igal sammul pakub üllatusi. Siit on 30 kilomeetrit Venemaa piirini, Nuijamaa piiripunktini, mis suleti 28. septembril. Seni oli linna kaubanduskeskuse peaukse kohale paigutatud reklaam suunatud vene turistidele, öeldes, et sel ajal kui teie siin puhkate, surevad Ukrainas inimesed, sest Lappeenranta on Imatra kõrval olnud oluliseks vene kaupmeeste ja tööstusega seotud linnaks. Linnapea sõnul kaotab linn nüüd 1 miljon eurot päevas, sest vene turistid ei ole riiki enam oodatud.

Oleme just kõndinud üle suure väljaku raekoja ees, millel üks Lappeenranta paljudest monumentidest – lendavad linnud, mis tundub ka vihjena migrantidele. Lappenranta ongi monumentide linn, mille autoriteks on tuntud Soome skulptorid. Nende tööd sümboliseerivad nii linna geograafilist asukohta Ida- ja Lääne vahel kui räägivad siin Lõuna-Kareelia tööliste- ja tööstuslinna ajaloost. Väljaku ja kiriku vahele jääb vana sõjaväekalmistu, kus on samuti mitu ausammast. Sealt edasi jõuab otse peatänavale, mis viib kindluslinna garnisonini. Ühes Lappenranta kaubanduskeskuses on shoppamine ühendatud teatriga, Kappakatul leiab mitmeid kaubanduskeskusi ja hulgaliselt restorane. Üheks huvitavamaks on Restaurant Wolkoff, hubane-tubane õhkkond vanas elutoa stiilis. Linna ühes vanimas puithoones on avatud neli põlvkonda linnas elanud perekond Wolkoffi kaupmeeste elamu, kus lihavõtte ajal tutvustatakse õigeusu traditsioone ja ka juugendstiili fännid leiavad palju imetlemisväärset.