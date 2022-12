Eesti ei rakenda hetkel erimeetmeid seoses Hiinast saabuvate reisijatega

Teadusnõukoja juhi prof Toivo Maimetsa sõnul on kättesaadavate andmete kohaselt Hiinas levinud samad alamtüved mis Eestis. „Eestis erakorralisi meetmeid pole hetkel vaja vastu võtta. Meie rõhk on viirusproovide sekveneerimisel, sest Hiinast tulev info on ebapiisav. Eesmärk on võimalikult varakult saada jälile uute tüvede tekkimisele, mis kas levivad kiiremini või tekitavad raskemat haigestumist,“ selgitas prof Maimets.