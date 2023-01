Aastavahetus metsas: üheksa kasulikku nippi loodusesse kaasa

6) Lumi on vesi

Lumise ilmaga matkamise juures on üks väga suur pluss – ei pea muretsema joogivee pärast ega tassima kotis liitrite kaupa vett. Joomiseks või söögi tegemiseks vajaliku vee saamiseks täida pott lumega ja sulata see matkapliidil või lõkketulel veeks. Veendu, et lumi, mida söögi ja joogi tegemiseks kasutad, oleks puhas.