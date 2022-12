ÜLEVAADE | Riigid, kes kehtestavad Hiinast tulnud reisijatele uued piirangud

Hiinas on hakanud koroona levima kontrollimatult, näiteks eelmisel nädalal nakatus ühel päeva ligi 37 miljonit inimest. Alates 8. jaanuarist kaotab Hiina ka karantiininõude sissetulevatele reisijatele, mis võimaldab inimestel taas reisida pärast mitmeid aastaid. Arvestades, et enne pandeemiat oli Hiinal suur väljaminev turismiturg, on mitmed riigid hakanud kartma nakkuse leviku pärast ning võtnud kasutusele erinevaid meetmeid.