Suur probleem. Hiinast Itaaliasse jõudnud lennukid olid koroonat täis

Pärast tulemuste selgumist anti Itaalias käsk testida kõiki Hiinast tulevaid reisijaid. Terviseminister Orazio Schillaci ütles, et see puudutab ka reisijaid, kes riiki ainult läbivad. Üksikasjad selguvad peagi. Testimisvahendid olid juba lennujaamades olemas ning tesitakse ka uusi viiruse mutatsioone. Ka Rooma Fiumicino lennujaam hakkas täna Hiina lendudelt tulevaid reisijaid testima. Need, kel viirus tuvastati, viidi eraldi hoonetesse. Itaalias peavad inimesed, kes on koroonaviirusega nakatunud, olema isolatsioonis viis kuni 14 päeva.