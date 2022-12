VIDEO | Eestlaste poolt armastatud reisisaari räsib tugev torm. Lennuplaanid on sassi löödud

Kanaari saarte kohale on kerkinud paks oranž udu. Rootsi ajalehe Aftonbladeti andmetel registreeriti 26. detsembri hommikul Kanaari saartel 575 välgulööki. Lisaks põhjustasid tugevad vihmahood suuri üleujutusi. Samal ajal sadas maha selle aasta esimene lumi nii Tenerifel kui ka Gran Canaria saarel.

Kohalik päästeteenistus teatas Twitteris, et ainuüksi teisipäeva õhtul said nad Gran Canaria ja Tenerife saartel üle 60 väljakutse.

Nädala keskpaigas oli tuul kandnud liiva Sahara kõrbest Kanaari saartele. Tuule prognoos on kuni 25 meetrit sekundis. Udu tõttu on juba mitmed saartelt väljuvad lennud hilinenud või ümber suunatud.

Ilmastikunähtused on põhjustanud saartel maalihkeid, ummistunud teid ja langetanud puid. Praegustel andmetel pole aga keegi viga saanud. Hoiatuste tõttu on saartel ära jäänud kõik väli- ja kultuuriüritused. Saare elanikel on soovitatud olla eriti ettevaatlikud kuni ilmahoiatuste lõppemiseni.