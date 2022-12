Seljakotirändurid on kimbatuses Austraalia kõrgete hindadega: oleme meeleheitel!

„Kuskil ei ole majutust saadaval!“ kurdab 26-aastane Saksamaalt pärit seljakotirändur Michel von Düsterlho. Ta saabus Austraaliasse tööviisaga (Working Holiday viisa) ja teeb erinevates farmides tööd, samal ajal avastades Austraalia erinevaid kohti.

2019. aastal külastas Austraaliat turistiviisaga üle 300 000 reisija. Kuid nüüd, pärast koroonapandeemiat on aga hinnad järsult tõusnud. Mitmed hostelid olid sunnitud koroonapandeemia tõttu oma äri sulgema ja see on põhjustanud olukorra, kus seljakotiränduritele on jäänud väga vähe majutusvõimalusi.

„Põhimõtteliselt on võimatu kuhugi majutust saada ilma eelnevalt broneerimata. See tekitab suurt stressi,“ ütles seljakotirändur Hannah Storm, kes on pärit Hollandist. Tema sõnul on reisimine praegu raskendatud, sest nii kütuse kui ka majutuse hind on palju kõrgem kui eelnevatel aastatel.

Kuigi hinnad on tõusnud, ei ole see turiste ja seljakotirändureid Austraaliast ära peletanud, sest inimeste reisitahe on suur. Majutusbroneeringu veebilehel Kayak on broneeringute arv tõusnud 127% võrreldes 2019. aasta septembri- ja oktoobrikuuga.

Keerulisest majanduslikust olukorrast hoolimata on seljakotirändurid pea alati rahul oma Austraalias veedetud ajaga. „Kuigi hinnad on kallid, siis naudin siiski enda aega siin – see on kindlasti parem kui kodus koroonas istumine,“ ütles seljakotirändur Michel Von Düsterlho.