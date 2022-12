Milliseid juhtumeid pagasiga katab reisikindlustus?

Ille Saksa sõnul esmatarbekaup on kaup, mida kliendil on reisil vaja. Sõltuvalt reisi eesmärgist võib selleks pidada nii tavapäraseid hügieenitarbeid, aluspesu ja sokke, kui ka viisakamaid riideid koosolekuteks, meigitarbeid, matkasaapaid, rannariideid jmt. „Kuna esmatarbekaupadele kehtib ka hüvitislimiit, tasub oma reisi eesmärgid ja vajaminevat hoolikalt kaaluda ning valida pigem kõrgema kattega esmatarbekaupade hüvitislimiit,“ rõhutab Saks.

Laias laastus hüvitab pagasikindlustus selle kadumisel või vargusel pagasi rahalise väärtuse, pagasi kahjustumisel kohvri paranduse ning pagasi hilinemisel esmatarbekaupade soetamise. „Pagasikindlustuse summat valides soovitame arvestada pagasi sisu koguväärtusega koos kohvri maksumusega. Kui reisile minemise eesmärgiks on pidulikum sündmus või ärikohtumine, siis on mõsitlik juurde võtta ka pagasi hilinemise kõrgendatud hüvitise kaitse, sest sellised üritused eeldavad ka suuremaid kulutusi,“ ütleb Ille Saks.

Lennufirmade streigid, heitlikud ilmaolud, ära jäänud või edasi lükatud lennud, ümberistumised, kaasreisijate hajameelsus või koguni pahatahtlikus, lennujaama töötajate lohakus – kõik see ja kümned teised põhjused võivad päädida pagasi kahjustumise, hilinemise või kadumisega. Reisikindlustus, mida Eesti reisijad reeglina eeskujulikult sõlmivad, sisaldab üldjuhul ka pagasikaitset, kuid ka siin on oma nüansid, millega tuleb arvestada.

Ühe näitena võib tuua ka suurema perekonna juhtumi, kui Dubaisse saabudes selgus, et kohvrid kohale ei jõudnud ning tuli osta esmatarbekaupu korraga viiele inimesele – tänu kõrgendatud hüvitisele mahtus kõik vajalik hüvitise eelarvesse.

Pagas ei ole üksnes kohver

„Kuigi enamus kadunud kohvreid leitakse reeglina hiljem üles, võivad asjad kaduda ka käsipagasist, käekotist või taskust, ent pagasi alla kuuluvadki kõik asjad, mis reisijal kaasas on ning korraliku kindlustuse puhul põhjust muretsemiseks ei tohiks olla,“ lisab Saks. Üks klient asetas näiteks oma mantli lennuki käsipagasi sahtlisse ning maandudes avastas, et mantlit enam pole – kas keegi võttis selle kaasa ekslikult või pahatahtlikult ei ole seni teada, kuid Salva hüvitas mantli maksumuse.

Juhtub ka nii, et pagasiliinilt haaratakse kogemata vale kohver, sest sarnaseid on väga palju. „Alati tasub kohvri külge lisada kohvrisilt, kuhu saab märkida reisija kontaktandmed, et segadus saaks kiirema lahenduse,“ soovitab Saks.

Üks huvitav juhtum Salva praktikas oligi seotud sellega, et reisija võttis kiirelt kohvri liinilt, et joosta edasi järgmisele lennule. Kohale jõudes aga avastas, et Brüsselisse rändas kaasa võõras kohver, millel polnud mingit kontaktiinfot kohvri omaniku kohta. Õnneks reisija enda kohvri külge oli riputatud silt kontaktidega ning üsna pea saabus ka e-kiri, milles teatati, et kohver läks hoopis päikest võtma Itaaliasse. Nii said vahetusse läinud kohvrite omanikud omavahelise kontakti ning Itaalia kohver saadeti tagasi Brüsselisse ja vastupidi.

„Iga ümberistumine, hilinemine või reisi käigus lennu ümber broneerimine suurendab võimalust pagasi kaotsi minekuks, hilinemiseks või purunemiseks. Viimase puhul hüvitab kindlustus kohvri või reisikoti paranduse või selle maksumuse, kui parandamine ei ole võimalik,“ täiendab Saks. „Meie praktika näitab, et ei ole erilist vahet, kui kallis reisija kohver on. Kui seda käsitletakse hooletult, siis puruneb ka kõige kallim kott.“