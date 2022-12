Alternatiivturism Eestis: avasta imelisi kohti oma kodulinnas Roadgamesi seikluslike aardejahtide abil

Roadgamesi aardejaht

Roadgamesi aardejahi mängimiseks pead oma nutitelefoni alla laadima Roadgamesi rakenduse, täitma ülesandeid ja koguma oma jõupingutuste eest punkte. Meie mängud võimaldavad sul täiendada oma teadmisi, tutvuda varem avastamata objektidega ning panna proovile oma meeleteravus, tähelepanuvõime, osavus ja orienteerumisoskused. Orienteerumismängu kulg on interaktiivne – lõbusad ja väljakutseid pakkuvad ülesanded loovad tõelist seiklusrõõmu! Roadgamesi aardejahti on võimalik mängida nii grupiga kui ka individuaalselt. Mängu saab alustada igal ajal ja mis tahes kohast mängualal. Roadgames pakub mitmeid erinevaid marsruute, mida on võimalik läbida nii jalgsi, jalgratta kui ka autoga.

Roadgamesi aardejaht – paljasta Eesti linnade kõige intrigeerivamad saladused

Roadgames aitab tundma õppida Eestimaa vähetuntud paiku ja samas julgustab sind uuesti tutvuma populaarsete marsruutidega. Isegi kui arvad, et oled oma kodulinnas juba kõike näinud, leidub seal siiski veel ootamatuid üllatusi! Laadi alla Roadgamesi rakendus, registreeru ja hakka mängima. Me aitame sul avastada huvitavaid fakte ja oma kodulinna kõige salapärasemaid nurki, mida sa kunagi varem näinud ei ole. Roadgames pakub aardejahte erinevates Eesti piirkondades – leia nende hulgast oma kodulinn või asu teele, et avastada teiste linnade saladusi ja tähtsamaid vaatamisväärsusi.

Viis parimat Roadgamesi marsruuti Eestis

1. Otepää

Otepää on kindlasti külastamist väärt, kui hindad sportlikke tegevusi ja hingematvaid vaateid. Isegi suvel on Eesti talvepealinna tänavad täis entusiastlikke rullsuusatajaid. Kui Otepääle satud, proovi Roadgamesi aardejahti, et täiendada oma õnnevarusid, näha mitmeid eri suuruses karusid ja tutvuda Tehvandi spordikeskusega!

2. Elva