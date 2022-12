Reisisoovitus: Viini jõulumaagiat jätkub ka uude aastasse

Aastavahetus Viinis

Aastavahetusel hakkab keskööl lööma Stephansdomi kuulus kell Pummerin. Austerlaste jaoks kuuluvad kellalöögid ka Austria hääleks kutsutud Pummerinilt aastavahetuse juurde nagu Doonau valss. Lisaks on see maailma suurim vabalt rippuv kell. Kes katedraali juurde ei pääse, saab traditsioonilist ülekannet kuulata raadiost või vaadata seda telekast.

Jaanuaris algab Viini ballihooaeg, millest kuulsaim on kohvikeetjate ehk Kaffeesiederball, mis toimub Hofburgis.

Tasub jalutada mööda Kärtnerstrasset ja peatuda Swarowski esinduse juures, kus Berliini valguskunstnik Susanne Rottenbacher on loonud installatsiooni „IN LOVE WITH TOMORROW“, mis on inspireeritud neljast elemendist ning koosneb LED valgussammastest ja 2,5 miljonist Swarowski kristallist.