Paar päeva tagasi avaldas Reisijuht Eesti suusakeskuste hinnavõrdluse, kust selgus, et Eestis on hinnad üsnagi krõbedad. Koostasime ülevaate Läti, Leedu ja Poola neljast suusakeskusest, et teada saada, kas lähiriikides on võimalik veeta suusapuhkus odavamalt.