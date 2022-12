FOTOD | Kultuuripealinna Kaunase suurejoonelisel lõputseremoonial ujutati lava üle veega ja toodi kohale ehtsad puud

Kuna Kaunase linna asutamise kohta ei ole teadaolevaid legende, on etenduses kujutatud müütiliste loomade jahtimist kahe jõe ühinemiskohas. Vesi laval ei ole juhuslik, sest Kaunas on sageli olnud üleujutatud. Etendus visualiseerib ka linna arengut alates selle asutamisest kuni maailmasõdade ja hilisema okupatsioonini. Loomulikult lõpeb etendus sellega, et linn naudib vabadust ja jõukust ning müütiline Kaunase metsaline kaitseb kodanikke.