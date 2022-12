Edinburghi festivalikülastus: eestlasena oli šokeeriv näha nii palju mustust tänaval

Edinburgh Fringe on iga-aastane etenduskunsti ja kultuuri festival, mis käesoleval aastal tähistas 75. sünnipäeva. Fringe võlu peitub selles, et artistid on kuraatorid. See tähendab, et igaühel on võimalus esineda, hoolimata nende taustast või tuntusest. Festival kestab neli nädalat augustis ja lavadel astuvad üles tuhanded artistid, kes etendavad erinevaid žanreid: mustkunst, püstijalakomöödia, tsirkus, muusika, burlesk jpm. Eestis toimub samuti igal suvel Fringe festival Tallinnas.

Ma külastasin Edinburghi esimest korda just augustikuus, sest tahtsin saada osa maailmakuulsast Fringe Festivalist. Reis ei alanud ilma viperusteta: mind ei tahetud piirikontrollist läbi lasta, sest passist puudus viisa. Arvasin, et probleem on seotud BREXIT-ist tulenevate muudatustega, kuid selgus hoopis, et lennujaama töötaja ei teadnud, et Eesti kuulub Euroopa Liitu. Pärast väga piinliku vestlus sain siiski viisavabalt riiki siseneda. Ükskõik, kui palju ka UKs ei käiks, ei harju tagurpidi liiklusega, ja alati läheb palju aega orienteerumiseks. Ma eksisin linnapeal ära, kuid õnneks tänu kohalike abiga leidsin oma Airbnb üles.

Edinburgh ei ole kindlasti odav linn, mida külastada, kuid sellel on omad võlud ja eriti just festivali ajal on palju avastamist. Kutsusin endaga kaasa sõbranna, kes elab Manchesteris ja ei olnud pandeemia algusest käinud avalikel üritustel. Esimene päev nautisime imelist toitu ja linna ilusat arhitektuuri. Edinburghis on mõnus jalutada, sest iga nurga peal on huvitavad poed, vanaaegsed majad ja armsad kohvikud. Ilm oli sarnane Eesti omaga: sombune, kohati sademetega, vahepeal paistab päike, aga pigem on siiski jahedam.

Fringe festival on heas mõttes hullumeelne. Seal valitseb organiseeritud kaos: tänavad on üleujutatud turistidest, ühistranspordi peale ei saa loota ja igal pool midagi toimub. Värvilistes kostüümides artistid jagavad flaiereid ja kutsuvad sind oma etendust vaatama.