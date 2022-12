Jõuluturgudest tüdinenud? Kolm ideed, mida teha Rootsis talvisel ajal koos sõprade või perega

Eksootilised talveseiklused

Rootsimaa pakub oma külastajale eksootilisi elamusi nii kelgukoerte kui ka mootorsaanide näol. 10 tundi meresõitu mööda kiireimat DFDS Paldiski-Kapellskäri liini võimaldab olla juba kõigest mõne tunni autosõidu kaugusel kelgukoertega sõitmise elamusest. Ehkki kelgukoertega saab sõita enamasti Põhja-Rootsis, siis tegelikult on seda võimalik kogeda ka Kapellskäri sadamale lähemal, Korskrogeni linnas. Kelgukoerteks on spetsiaalselt aretatud Alaska malamuudid või Siberi Huskyd, kes läbivad päevas 15–40 kilomeetrit ning on seega pikkade vahemaadega harjunud.

Turguta keha ja vaimu

Naudi ainulaadset silmailu

Virmalised on ainulaadne loodusnähtus, mille tulemuseks on tõeliselt maagiline vaatepilt: rõõmsad värvid valguvad üle öise taeva. Ehkki võib tunduda, et virmalised on Maale väga lähedal, tekivad need taevas üle 100 kilomeetri kõrgusel. Just seda imelist loodusnähtust saab kogeda Rootsi põhjaosas Kirunas. Selgetel õhtutel on virmalisi võimalik kogeda kella kuuest õhtust kuni südaööni, kuid kõige imelisemad vaated leiavad aset tavaliselt kella 22–23 vahemikus. Talves on maagiat!