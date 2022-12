Turvakontroll muutub mugavamaks: varsti ei pea enam sülearvutit kotist välja võtma

Muutust võimaldab ellu viia uued läbivalgustusseadmed, mis sarnanevad haiglatest tuntud kompuutertomograafidega. Seade võimaldab turvatöötajatel näha koti sisu 3D-kujutisena, mis tähendab, et saavad seda ekraanil igatpidi pöörata ja vaadata, veendumaks, et kotis ei oleks midagi ohtlikku.

Käsipagasis tohib hetkel kaasas kanda vedelikke, mis on maksimaalselt 100ml. Plaanis on ka see piirang lähiajal kaotada. Pihlakas lisas, et usub, et kahe aasta pärast on vedelike mahtude piirangu kaotamine täiesti reaalne, sest tehnoloogiad arenevad pidevalt edasi.