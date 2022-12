FOTOD | Valmis Ain Seppikuga seotud uhke ööbimiskompleks

Silma Retreat asub ajaloolise Silma Jahilossi kinnistul, mis tänasel päeval on erakätes. Ööbimiskoha kodulehel on kirjas, et Retreat maja asub Jahilossi läheduses. „Silma Retreat on ideaalne paik, kui on soov minna loodusesse, järele andmata linna luksustest,“ seisab kodulehe kirjelduses. Maja on sisutatud Itaalia ja Prantusmaa tippdisainerite loominguga ja seintel on Eesti kunstnike maalid.