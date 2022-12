Töö- ja puhkusereise ähvardab pühade hooajal suur streikide laine

Rahvusvahelise raudteetranspordi firma Eurostar plaanib jõuluperioodil laiahaardelisi streike. Üle saja Eurostari turvatöötaja plaanib madala palga tõttu streikida 22. ja 23. detsembril. Praegu peavad töötajad ülemustega läbirääkimisi, kuid kui kokkuleppele ei jõuta, toimuvad jõulustreigid nii nagu plaanitud.

Eurostar lubab reisijatele teada anda, kui miskit nende broneeritud reisis muutub.

Prantsusmaa streigid

Prantsusmaal streigivad rongi piletimüüjad- ja kontrollijad. Põhjuseks tõid nad asjaolu, et nendega ei arvestata samamoodi nagu rongijuhtidega, kuigi nad teevad väga palju ületunde ja on sunnitud kolm korda kuus töötama nädalavahetuseti. Nad nõuavad streigiga endale kõrgemat palka ja plaanivad streikida 23-26. detsembril, lisaks ka 30. detsembrist kuni 2. Jaanuarini. Kuid kas need ka päriselt toimuvad, selle selgitab välja läbirääkimised töötajate ja ülemuste vahel, mis toimuvad vahemikus 8. - 22. detsember.

Prantsusmaa lennufirma Air France plaanib samuti streikida vahemikus 22. detsember kuni 2. jaanuar, kuid toimumine sõltub samamoodi läbirääkimistest.

Portugalis plaanitavad streigid

Portugali lennufirma TOP Portugal streikis 8-9. detsembril, mis tõi kaasa 360 tühistatud lendu. Nad plaanivad sama teha ka jõuluperioodil. Täpseid kuupäevi veel avalikustatud ei ole, kuid töötajad plaanivad streikida minimaalselt viis päeva järjest enne 31. jaanuarit.

Hispaanias plaanitavad streigid

Ryanairi töötajad, kes elavad Hispaanias, on streikinud juba viis kuud järjest. Streik algas 8. augustil ja lõppeb 7. jaanuaril ning toimub iga nädal esmaspäevast neljapäevani. Streik mõjutab eelkõige inimesi, kes reisivad Alicante, Barcelona, Madridi või Malaga lennujaamadest. Ryanair usub, et reisijatele streik suuri kahjusid kaasa ei too.



Suurbritannias plaanitavad streigid