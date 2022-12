Katkend uuest raamatust. Kuidas õnnestus rattasõit rannaliival?

Alguses plaanisime käia marsruudil Vihterpalu–Vintse–Alliklepa–Keibu–Rannaküla ja lõpetada Perakülas: enamik rajast kulgeb niiviisi minnes mere ääres ja viib keele alla, aga kuna me juba oleme Keibus, siis ei hakka uuesti Vihterpallu tagasi minema, et sealt alustada. Otsustame hoopis, et läheme siit Keibult Nõvale, kus suure osa aastast on ennast sisse seadnud lapsepõlvesõber ja klassikaaslane Ele oma mehega, kelle peale ta kogu aeg karjub. Nad on rõõmuga nõus meid võõrustama.

„Ratastele!“ esineb Raul nüüd sigaretti kustutades proklamatsiooniga ja selgitab, et metsa vahel saab kenasti rattaga sõita ja siis keerame randa ja laseme üle märja liiva, mis on ka omaette mõnus ja mitte väga raske sport. Sealt liigume varsti jälle metsarajale, mis kulgeb kuni asfaldini, ja siis oleme Nõval ja jalgrattasõit looduses on tehtud – check. Kilomeetreid... no ikka on.

Rauli rattapark meenutab oma olemuselt õndsat lapsepõlveaega – see on kuidagi vana ja hea. Mu sõber nimelt jälestab südamest igasugu raiskamist või niisama uute asjade ostmist, kui vana saab veel kenasti üles putitada. Ja asju putitada ta oskab – selle tunnistaja on hea olla. Rohkem inimesi peaks säärase mõttemalli omistama, saaks sellel pimedal tarbimiskultuuril natukene hoogu maha keerata. Rattad, mis meile jagatakse, on tema kätetöö ja see mees teeks vist päriselt ka peedist pesumasinale trumli ja ärataks orava surnust üles, kui vaid sellistele tegevustele nõudlust oleks.

Raul asetab ülemeeliku liigutusega endale pähe mingisuguse suvise kaabulaadse asja ja asub meie jalgrattamatka vedama, tehes seda kohaliku, keibulase enesekindlusega. Metsavaheline sõit on täiesti talutav, kuigi kuiv liivapinnas võtab mõnikord väntamisel natukene hoogu maha. Teeskleme kõik, nagu see ei häiriks meid üldse. Saab sõita küll. Tee keskel on mõnikord lombid.