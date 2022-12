Nutikas Instagrami postitus viis Eesti IT-mehe polaarmatkale

IT- ja start-up-maailmas tegutsev Kert Kivaste võttis sel aastal pooleks aastaks aja maha ning reisib elukaaslasega USAs ja Ladina-Ameerikas. Kerdi sõnul on ta elu jooksul käinud matkamas vähem kui võiks ja kuigi haski ning malamuut on tema lemmikud koeratõud, pole kolmekümnendates meesterahvas kunagi kelgukoeramatkal käinud.

„Liiga pikad päevad arvuti taga viisid ühel hetkel olukorda, kus oli vaja ekraani tagant välja saada, olla rohkem looduses ning veeta kvaliteetaega päris inimeste keskel. See on ka põhjus, miks ma hetkel ringi reisin ja polaarmatkale minna tahtsin,“ ütles Kert.

Instagrami postitus, mis tõi eestlasele edu

Oma sobivust polaarmatkale tuli osalejatel põhjendada sotsiaalmeedia väljakutsete käigus, kus uuriti ka seda, mida teevad nemad igapäevaselt keskkonna ja looduse hoidmiseks. Ühe väljakutse tarvis postitas polaarmatkale jõudnud eestlane oma Instagrami kontole tühja musta kasti, nimetades seda kõige rohelisemaks sotsiaalmeedia postituseks, mis ka matkaekspertidest koosneva žürii poolt palju tähelepanu pälvis.

Kerdi enda sõnul jõudis ta postituse ideeni novembrikuus, mil maailma krüptoturg järsult langes. „IT-inimesena olen krüptosse alati skeptiliselt suhtunud. Minu silmis on see selline Metsik Lääs, kus reegleid polegi. Kuna krüpto kaevandamise peale kulub tohutult elektrienergiat, müüakse krüptoturul sisuliselt sooja õhku ja see jätab jälje ka keskkonnale,“ rääkis Kert. „Laiendasin seda mõtet veelgi kaugemale – kuigi tehnoloogial on palju hüvesid, on kõigel, mida internetis igapäevaselt pimesi teeme või sinna postitame, mõju meid ümbritsevale.“