FOTOD | Tõeline jõulumaa on Soome: vaata, kui kaunid on pühade ajal merelinnad Kotka ja Hamina

Kotka asub Soome lahe kaldal Kymijoki jõe suudmes. Meie jalutame selles linnas ringi küll külmal ajal, aga võib vaid ette kujutada, mis elu siin veega ümbritsetud linnas suvel käib. Sadamad on täis jahte ja restorane, igal pool on palju rohelust (seda kujutame taas ette, kuna meie reisi ajaks on puudelt lehed juba langenud) ja nii värvilistes eramajades, nagu Kotkas on, ju lihtsalt peavad elama õnnelikud inimesed.

Talvel saab aga Kotkast tõeline jõulumaa. Vaata, milline see linn pühade ajal välja näeb. Mõned pildid on ka vähem jõulused, sest kui ise seal käisin, lund veel maas polnud:

Kotkas asub ka ainulaadne akvaarium — Läänemere regiooni vee-elustikku tutvustav Maretarium. Sinna tasub päris kindlasti minna, kuna oleme ju kõikvõimalikke värvilisi kalu erinevates akvaariumites näinud ja ehk arvanud, et Läänemeres promeneerivad ringi vaid räimed ja kilud, kuid tegelikult on meie kodumere fauna palju rikkalikum, kui oskaks ette kujutada. Maretariumis töötavad suurepärased giidid, meie oma oli nii hingega asja juures, et pikal ringkäigul temaga sai Läänemere fauna osas ikka palju targemaks. Näiteks kas teadsid, kui vanaks elavad angerjad — 80-aastane angerjas pole mingi imeasi. Kuulus Branteviki angerjas, kes kodu oli Rootsis ühe pere kaevus, olevat elanud koguni 155-aastaseks. Kusjuures, nelja-aastane angerjas on alles väiksem kui pliiats. Andsime Maretariumis nendele pliiatsitele ise süüa — väiksed küll, aga olid alles aplad!

Vaata fotosid Maretariumist:



Kotkas asub ka uhke Soome meremuuseum Vellamo, kus saab end põhjalikult kurssi viia riigi merelinnade ajalooga — see on pikk ja kirju. Selles muuseumis võiks veeta terve päeva, sest seal jagub nii vaatamist kui tegemist hiiglama palju. Sealt leiab ka palju infot Eesti ajaloo kohta, sest naaberriikide mereajalugu on muidugi tugevasti põimunud.

Vaata fotosid Vellamost: