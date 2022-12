Pariisist Tallinnasse suundunud lennuk oli sunnitud hoopis Riias maanduma. AirBaltic vabandab

Turvalisus ennekõike

AirBalticu esindaja kinnitab, et 14. detsembri lend BT862 Pariisist Tallinna suunati ümber Riiga ehk lennufirma „kodubaasi“. Otsus tehti väikese tehnilise probleemi tõttu ühes mootoris. „Võimalused tehniliseks abiks on Riias suuremad,“ rääkis ettevõtte esindaja.

Lennufirma esindaja sõnul juhtuvad sellised tehnilised probleemid väga harva. „Kuigi oli tegemist pisikese probleemiga, siis lennunduses ja airBalticu jaoks on turvalisus esmane prioriteet. Seetõttu leidis ka tehniline tugi, et parem on lennuk suunata, et pakkuda parimat võimalikku teenust,“ rääkis esindaja.