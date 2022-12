EKSKLUSIIV | Piloot ekstreemsustest: enne päästan end ja siis saan päästa oma reisijad

Esmaspäeval Eesti ja Baltimaade kohal möllanud torm Birgit tekitas segadust ka lennuliikluses. Mõned Tallinnas maanduma pidanud lennukid suundusid lähimasse lennujaama ehk Helsingisse, teised tiirutasid pealinna ümber, et leida õiget hetke maandumiseks. Mida mõtleb piloot, kui maanduda on vaja ekstreemsetes tingimustes, ja miks tiirutab mõni lennuk teinekord tükk aega enne maandumist lennuvälja kohal?

Kogenud piloot Kristo Kilgi on „lennanud“ juba üle kuueteistkümne aasta. Täna töötab ta piloot-instruktorina suurfirmas Xfly, mis on Regional Jet OÜ bränd. Ettevõtte omanikuks on 100% Eesti riiklik ettevõtte Nordic Aviation Group AS.