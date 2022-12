E-kaubandus kasvab hoogsalt ka turismisektoris

Aaslaid nentis, et 2022. aastal on Estraveli online müügi osakaal kasvanud 25%-ni ning trend on tõusev. „Suure osa ostudest moodustavad laeva- ja lennupiletid, kus muuhulgas konkureerime rahvusvaheliste teenusepakkujatega. Online-ostude eeliseks on valikuvõimalus. Reisija saab ise valida täpselt selle teenuse, mis tal vaja, saab võrrelda erinevate teenusepakkujate hindu erinevatel väljumistel ja lennufirmasid. Teha valiku vastavalt hinna, reisimiseks kuluva aja, lennukompanii või mõne muu argumendi alusel. See valikuvabadus ei ole võrreldav kataloogiaegadega,“ nentis Aaslaid.

Pandeemia-piirangute aastad tõstsid e-ostude osakaalu hüppeliselt ja seetõttu on e-kaubanduse osakaal kogu jaekaubandusest tõusnud Eestis 17,6%-ni. Kolme Balti riigi peale on see tõusnud 14,2%-ni, kuid Suurbritannias lausa 28,8%-ni. Potentsiaal e-kaubanduse ostubuumi jätkuks on suur ka turismisektoris.

Kui valikuvabadus on kasvanud, siis ometigi tunnevad tarbijad puudust sooduskampaaniatest, mis isegi veel kümmekond aastat tagasi toimisid.

„E-kaubanduse hoogustumine on muutnud turismisektori müügikampaaniate võimalusi. Kui varem saime rohkem suunata pakkumisi kaupmeeste suurte kampaaniate järgi, siis täna on seda väga keeruline teha. Hinnad on pidevas muutumises ning neid ei saa ette prognoosida või kinni hoida kampaania toimimise ajani,“ sõnas Aaslaid ja hindas, et kuna valik on laiem, võimalusi rohkem, siis paralleelselt võimaluste avardumisega on kasvanud ka tehingutega kaasnevate ohtude arv. Iga müügikanal peab arvestama, et tarbija ostuteekond oleks mugav, turvaline ja toimiv. Sobiv makselahendus võib olla e-müügi jaoks elulise tähtsusega, sest kui tarbija ei saa sobivat süsteemi mugavalt kasutada, jääb ka ost sooritamata.

Veendu, et e-pood oleks turvaline

SEB Kaupmeeste Makselahenduste ärijuht Karl Oskar Haak nõustus, et makselahenduste leidmine oli 2005. aastal, kui Estravel alustas enda online teekonda, kindlasti väga palju keerulisem. See-eest tänapäeval on turul mitmeid mugavaid ja turvalisi makselahendusi, mis võimaldavad kaupmehel võtta kõik vajalikud makseviisid ühe teenusepakkuja käest. Nii on SEB-l e-äri makselahendus, mis võimaldab kaupmehel kasutusele võtta kolm erinevat makseviisi: makse algatamise teenus (universaalne pangalink), interneti kaardimakse (Mastercard ja VISA deebet- ja krediitkaardimaksed) ning Paypal.

Haak lisas, et e-poodides oste tehes on oluline veenduda, et veebileht on turvaline ning kaupu müüb legitiimne ettevõte. E-poe veebilehel peab kindlasti olema järgmine teave: ettevõtte kontaktandmed nagu firma täielik nimi, registrikood, postiaadress, asukoha riik, e-posti aadress ja kontakttelefon. Samuti on oluline ostuprotsessi kirjeldus ja tingimused, kaupade ja teenuste tarne- ja tagastamistingimused ning kauba garantiitingimused nagu ümbervahetamise ja tagastamise kord.