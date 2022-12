Kui tihti tuleb lennukitel ette erakorralisi tankimispeatusi?

Selgus, et tankimispeatusi ei tule lennufirmadel tihti ette.

Finnairi kommunikatsioonispetsialisti Heidi Lemmetyineni sõnul on keset lendu tankida üsna ebatavaline. ,,Praegu peavad meie lennud Arrifecele Kanaari saartel aeg-ajalt tankima, kuid see on seotud lennuki kaaluga ja sellega, milline lennurada on Arrifecel kasutusel,'' ütles Lemmetyinen.

Ta lisas, et on võimalik, et õhusõiduk peab tankima, kui lähtelennujaamas on probleeme kütuse kättesaadavusega.

AirBalticu kommunikatsioonitiimi sõnul on keset lendu tankimispeatus väga haruldane ning ettevõtte sõnul ei ole neil seda kunagi juhtunudki.

Nordica turundusjuhi Toomas Uibo sõnul ei tule tankimispeatusi tihti nende lennukitel ette, kuid kui vaja, siis on tankimispeatus igati põhjendatud. ,,Neid on küll palju vähem kui varasematel aegadel, sest suured ja moodsad lennukid on suurema lennuulatusega, kuid teatud asjaoludel selliseid peatusi siiski toimub,'' sõnas ta.

Uibo lisas, et regulatsioonide kohaselt planeerivad piloodid lennuki vajaminevat kütusekogust ilmaprognoosidele toetudes.

,,Tuulte suunad ja tugevused lennukõrgusetel mõjutavad lennuaega märkimisväärselt ja seda eiriti pikematel distansidel. Kui vajalik kütusekogus sihtkohta on välja arvutatud, lisatakse sinna veel vajaminev kogus lennuks alternatiivlennuväljale, juhul kui sihtkohas ei ole võimalik miskipärast maanduda,'' ütles Uibo. Ta lisas, et peale selle näeb regulatsioon ette 45 minuti kütuse lisamist ettenägematuteks asjaoludeks ning kapten võib omal valikul kütusekogust veelgi suurendada.