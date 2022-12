Kogege Gauja rahvuspargi talvekuningriiki

Suusatage ja sõitke lumelauaga

Rahvuspargi suusamäed asuvad 80 meetri kõrgusel ja moodustavad orgudega loomuliku terviku. Rahvuspargis on säilinud kaunis maastik koos imelise vaatega Gauja orule, jõele ja lumistele puulatvadele, mis meenutavad mägist keskkonda. Cēsises asuval suusa- ja puhkekeskusel Ozolkalns on Läti pikimad suusarajad, mis pakuvad 500 meetri ulatuses tõelist talispordielamust ja meelelahutust.

Kõrgendatud reljeefiga maastikuradadega suusa- ja laskesuusakeskus Cēsis asub maalilises okaspuumetsas. On olemas 1000 meetri pikkune kunstlumega trass ja 2500 meetri pikkune loodusliku lumega kaetud trass. Sigulda linna suusarada on lai ja pakub 350 meetrit talverõõme. Pimedal ajal on trassid valgustatud.