Lumetormi tõttu on mõned lennud juba tühistatud, laevaliiklus seni mõjutatud pole

Tallinna lennujaama tänahommikustest lendudest on suurem osa väljunud, kuigi umbes 15-minutilise hilinemisega. Hommikul kell kuus Tallinnast Helsingisse väljunud lend hilines küll kolmveerand tundi. Samas tühistati hommikul Kärdla ja Brüsseli lennud ning lisaks on teada, et ära jääb ka SASi Stockholmi ja Turkish Airlines'i Istanbuli lend.

Tallinna lennujaama infoliinilt öeldi, et hommikused lennud tühistati ilma tõttu ning inimesed saavad jooksvalt infot oma lendude kohta lennufirmadelt. See on piloodi otsus, kas ilm lubab lennata.

Täna hommikul kella poole üheksa ajal öeldi Tallinna sadama infoliinilt, et seni on laevad graafiku alusel liikunud. Samas tasub sarnaselt lennureisijatele ka laevasõitu plaaninud inimestel hoida reisiinfol silma peal, et ilmaolude halvenedes olla muutunud infoga kursis.