Lumetormi tõttu on mõned lennud juba tühistatud, laevaliiklus Hiiumaa ja mandri vahel seisab

Tallinna lennujaama tänahommikustest lendudest on suurem osa väljunud, kuigi umbes 15-minutilise hilinemisega. Hommikul kell kuus Tallinnast Helsingisse väljunud lend hilines aga kolmveerand tundi. Samas tühistati hommikul Kärdla ja Brüsseli lennud ja lisaks on teada, et ära jääb ka SASi Stockholmi ja Turkish Airlines'i Istanbuli lend.

Tallinna lennujaama infoliinilt öeldi, et hommikused lennud tühistati ilma tõttu ning inimesed saavad jooksvalt infot oma lendude kohta lennufirmadelt. See on piloodi otsus, kas ilm lubab lennata.

Täna hommikul kella poole üheksa ajal öeldi Tallinna sadama infoliinilt, et seni on laevad graafikus püsinud, kuid sarnaselt lennureisijatele tasub ka laevasõitu plaaninud inimestel hoida silma peal reisiinfol, et ilmaolude halvenedes muutunud infoga kursis olla.

Parvlaevaliiklus Rohuküla-Heltermaa liinil on katkenud tugeva tuule ja madala veetaseme tõttu.

TS Laevade laevandusvaldkonna juhi ja juhatuse liikme Guldar Kivro kinnitusel jälgitakse ilmateadet ja olusid pingsalt ning loodetavasti taastub parvlaevaliiklus õhtuks. Vajadusel planeeritakse esimesel võimalusel ka graafikuvälised reisid.

„Hetkel Virtsu-Kuivastu liin veel toimib, aga jälgime ka seal täpselt samamoodi tuule, veetaseme ja seadmete tööpiirangutest sõltuvaid olusid jooksvalt ning anname infot nii praamid.ee kodulehel kui Facebookis,“ lisab Kivro.