FOTOD | Tallinki uus lipulaev MyStar saabus Vanasadamasse

Laeva üleandmist on mitu korda lubatud, kuid iga kord on see seni edasi lükkunud. Viimati lubas Tallink, et laev hakkab opereerima 1. detsembrist. Enne seda lubati oktoobris sõitudega alustada novembri teises pooles. Kõige esialgsema kava järgi pidi laev liinile tulema juba aasta alguses, kuid on seni erinevate probleemide tõttu veninud.