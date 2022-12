Uus värske suund. Nordica hakkab teenindama vastloodud lennufirma reisijaid

Uue lennufirma Marabu juhi Paul Schwaigeri sõnul annab partnerlus neile parima stardipositsiooni ning tagab väga head kasvu- ja eduvõimalused ka pikemas perspektiivis. „Nordic Aviation Groupis olev lennunduspädevus ja Eesti lennufirma viimaste aastate edukus on tekitanud meis usalduse selle ettevõtte vastu. Oleme väga rahul, et saame teha koostööd niivõrd kindla partneriga. Koos suudame üles ehitada väga tugeva lennundusettevõtte turul, kus ka nõudlus lennureiside järele on jõudsalt kasvamas, eriti suveperioodil,“ kommenteeris Shwaiger.

Nordic Aviation Groupi tegevjuht Jan Palmer rõhutas, et koostöö on tunnustus ja usalduse väljendus kogu Eesti lennundussektorile ning oskusteabele mida see endas kannab. „Nõudlus lendude järele on Euroopas kasvamas. Kõige rohkem on see hoogustunud puhkusereiside osas – tegemist on turusegmendiga, millele Marabu keskendub. Algav koostöö saab olema äärmiselt põnev teekond, mille käigus üksteise pädevusi täiustades ehitatakse üles jätkusuutlik ärimudel ja pikaajaline partnerlus. Lisanduv ärisuund annab Nordic Aviation Groupile juurde järgmise võimaluse tugevaks strateegiliseks arenguks ka pikemas perspektiivis,“ kommenteeris Palmer uue koostöö algust. Ettevõtte juht usub, et lennundussektor võib Euroopat veel positiivses mõttes üllatada.