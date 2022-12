Õnnetu kukkumine reisil läks maksma 60 000 eurot. Mida katab reisikindlustuse tervisekaitse?

Salva reisikindlustuse tootejuht Aino Vähter ütleb, et reeglina on reisijad teadlikud, et reisikindlustuse alla kuulub kolm põhikaitset: reisitõrge, tervis ja pagas.

„Millega oleme aga oma töös kokku puutunud, on see, et inimesed ei ole alati teadlikud, et nende tervisekindlustus hüvitab palju rohkem kulusid, kui lihtsalt arsti visiiditasu või haiglaravi kulu,“ selgitas Vähter.

Ülisuurte arvete puhul väljastab kindlustus haiglatele garantiikirja

Kõige suuremad väljamaksed reisikindlustuses on reeglina seotud välisriigis diagnoositud raskete haigustega, mis nõuavad viivitamatut hospitaliseerimist, opereerimist või tagasitoomist Eestisse. Tihti tuleb selliste juhtumite puhul organiseerida ka eritransport koos kindlustatut saatva meditsiinilise personaliga. Selliste juhtumite puhul võivad kulud ulatuda sadade tuhandeteni.

Aasta alguses sattus näiteks üks Salva klient Singapuris operatsioonilauale, kuna tal tekkis äge sapipõie põletik. Operatsioon koos nelja haiglaravi päevaga läksid maksma kokku 33 000 eurot. „Märkimisväärne on see, et patsient suutis oma raviarve kohapeal ise ära maksta ning kindlustus hüvitas kahju hiljem arvete alusel. Siiski sellise vabaraha olemasolu on pigem erand ning üldjuhul läheb vaja garantiikirja väljastamisel kindlustusseltsi abi,“ lisas Vähter.

Kevadel juhtus õnnetus Türgis, kus eakas inimene kukkus trepil nii õnnetult, et sai peavigastuse verevalumiga ajus. Lisaks 30-päevasele hospitaliseerimisele kuni inimese olukord stabiliseerus, vajas ta kanderaamil lennukiga tagasitoomist Eestisse. Selline meditsiiniabi ja transport läksid kokku maksma peaaegu 60 000 eurot. „Nii suurte summade korral võtab Salva ühendust oma koostööpartneri, meditsiinikoordinaatoriga SOS International, kes on maailma üks parimaid oma ala tegijaid,“ selgitas Vähter.

Seni suurim reisil tekkinud raviarvete kindlustushüvitis Eesti reisijale ulatus pea poole miljoni euroni, kus tegemist oli erakordselt raske südamerikkega ja ulatusliku meditsiinilise abiga kauges riigis.