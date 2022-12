Lennufirmad on sellel aastal veel kahjumis, kuid järgmisel aastal enam mitte

Rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon (IATA) teatas, et loodab, et tööstus teenib 2023. aastal 4,7 miljardi dollari väärtuses puhaskasumit ja reisijaid tuleb üle maailma kokku 4 miljardit.

„Meil on veel pikk maa minna, et jõuda sinna, kus olime 2019. aastal, aga liigume õiges suunas,’’ ütles IATA direktor Willie Walsh.

Võrdluseks oli 2019. aastal lennunduse kasum 26,4 miljardit dollarit. Juunis prognoosis rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon lennundussektorile 9,7 miljardi dollari väärtuses kahjumit, kuid nüüdseks on see arv vähenenud 6,9 miljardini.

IATA direktor Walsh lisas, et nad on tänu koroonapandeemiale nüüd paremini kriisideks ette valmistunud. „Kindlasti tuleb ka 2023. aastal ette takistusi ja probleeme, kuid miski ei ole nii hull kui see, millega oleme eelnevatel aastatel silmitsi seisnud,’’ ütles Walsh.