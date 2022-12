HOTELLIDIILID | Odavaimad majutusleiud: 10 sihtkohta alates 7 eurot öö

Kõikide majutuskohtade minimaalseteks nõueteks osutusid hommikusöögi olemasolu hinnas (kui see on sihtkohas levinud variant) ning tasuta tühistamise võimalus. Lisaks sellele jälgiti hinnaseire käigus, et hotellid või apartemendid oleksid minimaalselt kasutajate hinnangutega 8 või 9 kokku 10-pallisel skaalal.