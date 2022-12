Kuhu minna nädalavahetusel? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Sel nädalahetusel võiks minna jõululaatadele, sest neid toimub pea igalpool üle Eesti. Tallinna Lauluväljakul on käimas valgusfestival, Hiiumaal tuleb glögikohvikutepäev ning Rakveres toimub kriminaalne piparkoogi fotojaht. Ja need on vaid mõned näited sellest, mis meid ees ootab.