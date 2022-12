Mida põnevat pakuvad Mäetaguse mõisahotell ja Karukella puhkemaja talveperioodil?

Mäetaguse von Rosen spa – Eesti esimene täiskasvanute hotell

Tehke test ja saage teada, kas see puhkus on teile: kolmapäevast laupäevani on hotelliosa, spaa ja restoran avatud vaid täiskasvanud külalistele ja pühapäevast esmaspäevani on oodatud ka pered.

Hea söök, suurepärane unekvaliteet ja soe spaa annavad võimaluse nii aktiivse kui ka lõõgastava puhkusega enda akud pikemaks ajaks täis laadida. Kasutage juhust ja leppige kokku varajane saabumine, siis jääb spaatamise ning õhtusöögi vahele võimalus teha üks mõnus unepaus, mis tasakaalustab keha ja meele.

Väga populaarne on tellida viiekäiguline maitsekohtunike pakett, mille käigus pakutakse vähendatud portsudena korraga viis käiku, et saada läbilõige uuest à la carte-menüüst. Värske menüü pani novembri alguses kokku tippkokk Joel Ostrat.

Veeda pühad Mäetagusel

24. detsembri õhtul esineb hotellis rahvamuusikaansambel, kes esitab erinevate maade jõulumuusikat ja korraldab ka mõned vahvad jõulumängud.

Aastavahetusel toimub Mäetaguse mõisahotellis traditsiooniline õhtujuhiga aastavahetuspidu, kus esinevad Untsakad. Peolaud saab olema rikkalik, avatud on kokteilibaar ja fotopeegli abil saavad kõik soovijad end peomelu keskel jäädvustada. Praeguseks on aastavahetuspidu küll kahjuks juba välja müüdud, kuid kõik soovijad lisatakse ootelehele.

Tõeline lõõgastus

Hea on teada, et Mäetaguse hotell on eeskätt mitte peo-, vaid lõõgastushotell, kuhu on oodatud täiskasvanud paarid, kes peavad lugu heast veinist ja söögist. Hotelli külastavad ka sõpruskonnad, kellele organiseeritakse vahvaid aktiivseid tegevusi majas ja ümbruskonnas.

Broneeri tuba Mäetaguse mõisahotell von Rosen spas meiliaadressil info@moisahotell.ee.

Lisainfot leiad kodulehelt, Instagramist ja Facebookist.

