Manchester: linn, mida lihtsalt peab külastama

Linna kirjeldatakse kui „Ühendkuningriigi üht parimat – kui mitte kõige paremat – linna, kus on igaühele midagi“ linnade nimekirjas, kuhu kuuluvad lisaks Manchesterile ka Sydney, Lima, Montevideo, Marseille ja Dresden.

Manchester pälvis lisaks paljudele faktoritele veel tunnustuse tänu hManchesteri muuseumile, mis läbib tuleval aastal uuenduskuuri. Juunis avatakse linnas ka kultuurikeskus Factory International, mille valmimist ootavad pikisilmi kõik linnaelanikud.

Lonely Planet valis parimad linnad viie kategooria alusel: toit, teekond, puhkus, ühenduvus ja õppimine/haridus. Manchester liigitus eelkõige ,,õppimise/hariduse'' kategooria alla, sest linna peetakse Suurbritannia loovuse ja kunstikeskuseks. Manchesteris leiab igaüks omale midagi - keegi ei jää väljajäetuks.

Kui on soov külastada Manchesteri ühe päevaga, siis soovitatakse külastada kindlasti Manchesteri kunstigaleriid ja John Rylands'i raamatukogusid. Lisaks sellele tasub läbi käia Manchesteri käsitöö ja kunstikeskusest ning Mackie Mayor toidukvartalist, kus saab proovida maailmaköögi erinevaid maitseid.

Manchester on linn, kus ei piisa pelgalt külastamisest - seda linna tuleb kogeda.

Viis kohta, mida Manchesteris külastada

1. Mayfield Park. Park on ümbritsetud veekoguga ja selle põhiatraktsioonid on kõrged ja järsud liumäed, kust ei tasu nõrganärvilistel alla lasta. Lastel - on seal aga tegevust küllaga ja meeleolukas pärastlõuna on seal garanteeritud.

2. The Spärrows restoran, kus proovida Spätzelit (munapastat). Restoran asub vana raudtee all, seega selle leidmisega tasub olla tähelepanelik. Restoran on tuntud oma käsitsi tehtud pelmeenide ja euroopalike pastade poolest.

3. Õlu kuulsas Britons Protection pubis. Pubi on väga ajalooline: maja seisab püsti juba aastast 1802.

4. New Century Hall. See on koht, kus saad unustamatu muusikaelamuse. Kontserte korraldatakse seal tihti, seega linna külastades tasub vaadata, kas miskit on too päev toimumas.